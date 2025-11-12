На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьница из Подмосковья заняла первое место на конкурсе юных инспекторов движения

Подмосковная школьница победила во всероссийском конкурсе «Звезда ЮИД-2025»
true
true
true
close
Министерство образования Московской области

Василиса Скобелева из школы №17 города Коломны стала победительницей пятого всероссийского конкурса «Звезда ЮИД-2025», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что Василиса Скобелева также хорошо показала себя и нескольких специальных номинациях.

«В номинации «Визитная карточка» Василиса заняла второе место, продемонстрировав свои навыки самопрезентации и креативный подход к раскрытию темы безопасности на дорогах. Также она стала второй в номинации «Голос ЮИД» и первой в «Мода ЮИД», — говорится в сообщении.

Также еще одна школьница из Коломны Полина Комарова победила в номинации «Слово ЮИД».

В рамках конкурса участники выполняли 5 основных заданий и одно дополнительное. Участники представляли видеоролики, литературные произведения, исполняли песни и создавали одежду.

Всего члены жюри рассмотрели более 1 тыс. работ участников. Также в рейтинге регионом с наибольшим количеством участников первое место заняла Московская область, второе — Новосибирская область, а третье — Нижегородская область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами