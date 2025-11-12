Школьница из Подмосковья заняла первое место на конкурсе юных инспекторов движения

Василиса Скобелева из школы №17 города Коломны стала победительницей пятого всероссийского конкурса «Звезда ЮИД-2025», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что Василиса Скобелева также хорошо показала себя и нескольких специальных номинациях.

«В номинации «Визитная карточка» Василиса заняла второе место, продемонстрировав свои навыки самопрезентации и креативный подход к раскрытию темы безопасности на дорогах. Также она стала второй в номинации «Голос ЮИД» и первой в «Мода ЮИД», — говорится в сообщении.

Также еще одна школьница из Коломны Полина Комарова победила в номинации «Слово ЮИД».

В рамках конкурса участники выполняли 5 основных заданий и одно дополнительное. Участники представляли видеоролики, литературные произведения, исполняли песни и создавали одежду.

Всего члены жюри рассмотрели более 1 тыс. работ участников. Также в рейтинге регионом с наибольшим количеством участников первое место заняла Московская область, второе — Новосибирская область, а третье — Нижегородская область.