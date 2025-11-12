На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница из религиозной школы два года насиловала школьника

В США учительница лютеранской школы два года насиловала подростка
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Висконсин учительница лишилась работы после обвинения в совращении ученика. Об этом сообщает Daily Star.

В каком году они познакомились, не уточняется, но известно, что в тот момент ученику было 12 лет, они встретились в лютеранской школе. В сентябре 2024 года, когда подростку было 15 лет, 41-летняя обвиняемая по имени Стефани Дженсен впервые надругалась над ним. В последствии в течение двух лет она периодически его насиловала.

Помимо этого, учительница отправляла несовершеннолетнему фото непристойного характера. По словам самого пострадавшего, соответствующими материалами она делилась и с его друзьями.

После того, как о ситуации стало известно, правоохранители арестовали женщину и предъявили ей обвинения в более чем десяти преступлениях. Педагог отрицала вину в содеянном. Лютеранская школа уволила педагога после того, как материалы направили в суд.

Ранее мать увела у дочери 14-летнего возлюбленного и родила от него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами