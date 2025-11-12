Учительница из религиозной школы два года насиловала школьника

В американском штате Висконсин учительница лишилась работы после обвинения в совращении ученика. Об этом сообщает Daily Star.

В каком году они познакомились, не уточняется, но известно, что в тот момент ученику было 12 лет, они встретились в лютеранской школе. В сентябре 2024 года, когда подростку было 15 лет, 41-летняя обвиняемая по имени Стефани Дженсен впервые надругалась над ним. В последствии в течение двух лет она периодически его насиловала.

Помимо этого, учительница отправляла несовершеннолетнему фото непристойного характера. По словам самого пострадавшего, соответствующими материалами она делилась и с его друзьями.

После того, как о ситуации стало известно, правоохранители арестовали женщину и предъявили ей обвинения в более чем десяти преступлениях. Педагог отрицала вину в содеянном. Лютеранская школа уволила педагога после того, как материалы направили в суд.

Ранее мать увела у дочери 14-летнего возлюбленного и родила от него.