«Афиша» проведет серию концертов классической музыки

«Афиша» представила концерты от Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna
Пресс-служба Теодора Курентзиса

«Афиша» проведет серию концертов классической музыки оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, сообщает пресс-служба компании.

Концерты пройдут в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с 10 по 13 декабря 2025 года в Москве.

Первый концерт пройдет 10 декабря 2025 года в Малом зале консерватории. Там состоится программа Chiaroscuro, представляющая музыкальный диалог света и тени.

Второй концерт пройдет 11 и 12 декабря в Большом зале, где оркестр представит программу «Кольцо без слов» по мотивам тетралогии Рихарда Вагнера.

Также оркестр представит программу «Бах и джаз» 13 декабря в Рахманиновском зале.

