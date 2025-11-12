В Госдуме ответили на вопрос, почему на эмблеме беспилотных войск нет беспилотников

Минобороны России показало эмблему нового рода войск беспилотных систем, на которой изображены меч и стрела. При этом на эмблеме танковых войск изображен танк, у ВДВ – парашют, у ракетчиков — ракета. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что может значить эмблема беспилотных войск, на которой нет беспилотников.

«Больше вопрос к разработчикам, безусловно, но логика есть. [Беспилотник] поражает цели противника — живую силу, бронетанковую, как стрела. Символично, я имею ввиду — и быстрота, и точность с разных положений. Думаю, здесь такой смысл заложен. Я поддерживаю полностью создание такого рода войск беспилотной авиации, так как сам проходил службу год назад в составе бригады беспилотной авиации самолетного типа ГРОМ «Каскад». Считаю, очень назрела необходимость создания данного рода войск и сосредоточение командования в одних руках. Эмблема символизирует быстроту, ловкость и поражение цели как живой, так и бронетанковой. Символично», — заявил он.

Швыткин также ответил на вопрос, попадут ли в новые войска военнослужащие срочной службы по призыву.

«В принципе, теоретически возможно их прохождение, в том числе в этих войсках, в составе разных подразделений, имеющих соответствующую направленность. Это никоим образом не говорит, что они пойдут в зону специальной военной операции выполнять задачи — об этом речь не идет. Востребованность их возможна в части эффективности действий. Они должны провести соответствующую подготовку, если такое будет принято решение. Я на сегодняшний день не могу за министерство обороны категорично отвечать на эти вопросы», — заявил он.

До этого министерство обороны России показало эмблему нового рода беспилотных войск. На ней изображены скрещенные меч и стрела, а поверх них — золотая микросхема. При этом на эмблемах других родов войск изображены атрибуты из названий. У ракетных войск на эмблеме изображена ракета, у ВДВ – парашют, у танковых — танк.

