На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России пабликам запретили использовать в названиях и логотипах символику Росгвардии

Суд запретил паблики﻿, использующие в своем названии символику Росгвардии
true
true
true
close
Росгвардия

Останкинский районный суд запретил пабликам использовать в своих названиях и логотипах символику Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всего под запрет попали восемь пабликов в социальных сетях. Судя по материалам заседания, суд принял во внимание то, что владельцы сообществ не обращались в Росгвардию за разрешением использовать товарный знак правообладателя. Кроме того, эти группы не были зарегистрированы в Роскомнадзоре и проводили сборы средств среди подписчиков.

Суд поддержал доводы Бутырской межрайонной прокуратуры о том, что указанные паблики вводят в заблуждение относительно работы Росгвардии и служат для распространения недостоверной информации, и постановил заблокировать сообщества.

До этого сообщалось, что 32-летняя жительница Краснодарского края получила штраф за демонстрацию в социальных сетях сатанинской символики. Во время обысков в доме женщины полицейские изъяли ритуальную атрибутику.

Ранее россиянина арестовали на десять суток из-за фото торта с воровской символикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами