В России пабликам запретили использовать в названиях и логотипах символику Росгвардии

Останкинский районный суд запретил пабликам использовать в своих названиях и логотипах символику Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всего под запрет попали восемь пабликов в социальных сетях. Судя по материалам заседания, суд принял во внимание то, что владельцы сообществ не обращались в Росгвардию за разрешением использовать товарный знак правообладателя. Кроме того, эти группы не были зарегистрированы в Роскомнадзоре и проводили сборы средств среди подписчиков.

Суд поддержал доводы Бутырской межрайонной прокуратуры о том, что указанные паблики вводят в заблуждение относительно работы Росгвардии и служат для распространения недостоверной информации, и постановил заблокировать сообщества.

До этого сообщалось, что 32-летняя жительница Краснодарского края получила штраф за демонстрацию в социальных сетях сатанинской символики. Во время обысков в доме женщины полицейские изъяли ритуальную атрибутику.

Ранее россиянина арестовали на десять суток из-за фото торта с воровской символикой.