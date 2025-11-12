В Москве пройдет всероссийский Конгресс наблюдателей

На Конгрессе наблюдателей 700 участников обсудят подготовку к выборам 2026 года

В Москве 23 ноября состоится всероссийский Конгресс наблюдателей, который объединит около 700 участников из всех 89 регионов России. Об этом сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Мероприятие направлено на обмен опытом, повышение профессионализма и подготовку к общественному контролю за электоральным циклом 2026 года.

По словам председателя движения Корпус «За чистые выборы» Алены Булгаковой, ключевые задачи мероприятия — укрепление сообщества наблюдателей, повышение их компетенций в сферах технологий, информационной безопасности и эффективных коммуникаций, а также обсуждение улучшений инструментов мониторинга выборов.

«Нам важно понимать, какие инструменты работы востребованы в самом наблюдательском сообществе, создавать для него эффективную коммуникативную среду, полезные образовательные продукты», — отметила она.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул значимость института общественного наблюдения в России.

«Общественные наблюдатели – люди активные, неравнодушные, они показали свою способность противостоять нарушениям. Люди доверяют независимым наблюдателям, поскольку они вне партийной жизни, действуют исключительно добровольно, работают ради исполнения законодательства и обеспечения комфортного, доступного и открытого процесса голосования», — сказал он.

Состав участников конгресса был определен после отборочных мероприятий, включая участие в межрегиональных семинарах, анкетирование и выполнение специальных заданий. Заместитель председателя Корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков сообщил, что более 2,5 тыс. наблюдателей приняли участие в онлайн-семинарах, где обсуждались концепция Конгресса и опыт наблюдения за Единым днем голосования.

Член Общественной палаты РФ, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Смоленской области Марина Проскурнина подчеркнула важность открытости электорального процесса.

«Общественный контроль успешно прошел проверку временем, показав высокую степень эффективности. Это новая форма гражданского добровольчества, степень доверия к которому у людей очень высока», — заключила она.