Директор портала «Рамблер» рассказала об изменениях отношения медиа с ИИ

Анна Иванова: нейросети усиливают ценность креативности
РИА «Новости»

Искусственный интеллект становится стратегическим активом современной журналистики, заявила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

По ее словам, технологии и нейросети являются инструментом, который усиливает экспертизу и качество.

«ИИ позволяет журналистам масштабировать труд, автоматизировать рутину и сосредоточиться на создании уникального контента. Нейросети отсеивают посредственность, усиливая ценность креативности, аналитического мышления и человеческой экспертизы», — сказала она.

Иванова добавила, что в ближайшие годы журналисты станут не просто авторами, а мультиформатными экспертами.

«Это не революция, а эволюция профессии – и те, кто возглавит ее, получат конкурентное преимущество», — сказала она.

В сессии также приняли участие заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, генеральный директор ИА «Акчабар» Луиза Мамбетова и другие.

Участники также обсудили использование ИИ в производстве контента и вопросы этики и регулирования при применении технологий ИИ.

