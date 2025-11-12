Сбер пригласил старшеклассников на олимпиаду по предпринимательству

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин пригласил старшеклассников принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предпринимательству, которая пройдет с ноября 2025 года по апрель 2026 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил Ведяхин, поддержка предпринимательского мышления у школьников является важным элементом развития человеческого капитала России.

«Проект помогает ребятам получить первые навыки создания бизнеса, увидеть экономику изнутри и понять, что предпринимательство — это не только про прибыль, но и про создание ценности для общества. Интерес к предпринимательству среди молодежи мы видим по всей стране», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в первом сезоне олимпиады заявки подавали школьники из 80 регионов России.

«Для Сбера участие в олимпиаде — это инвестиция в будущее поколение лидеров», — отметил Ведяхин.

В рамках олимпиады школьники пройдут индивидуальные и командные испытания, а также доработают бизнес-идеи вместе с действующими предпринимателями.

Финалы пройдут во всех федеральных округах, где по итогам очных защит будут определены победители и призеры, которые затем представят свои проекты потенциальным заказчикам и инвесторам.

Напомним, в первом сезоне олимпиады приняли участие более 7 тыс. школьников. Победителями первого сезона стали школьники из Москвы, Калуги, Рязани, Тюмени и Тульской области.