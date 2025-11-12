На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер пригласил старшеклассников на олимпиаду по предпринимательству

Ведяхин: российская молодежь активно интересуется предпринимательством
true
true
true
close
Shutterstock

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин пригласил старшеклассников принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предпринимательству, которая пройдет с ноября 2025 года по апрель 2026 года, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил Ведяхин, поддержка предпринимательского мышления у школьников является важным элементом развития человеческого капитала России.

«Проект помогает ребятам получить первые навыки создания бизнеса, увидеть экономику изнутри и понять, что предпринимательство — это не только про прибыль, но и про создание ценности для общества. Интерес к предпринимательству среди молодежи мы видим по всей стране», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в первом сезоне олимпиады заявки подавали школьники из 80 регионов России.

«Для Сбера участие в олимпиаде — это инвестиция в будущее поколение лидеров», — отметил Ведяхин.

В рамках олимпиады школьники пройдут индивидуальные и командные испытания, а также доработают бизнес-идеи вместе с действующими предпринимателями.

Финалы пройдут во всех федеральных округах, где по итогам очных защит будут определены победители и призеры, которые затем представят свои проекты потенциальным заказчикам и инвесторам.

Напомним, в первом сезоне олимпиады приняли участие более 7 тыс. школьников. Победителями первого сезона стали школьники из Москвы, Калуги, Рязани, Тюмени и Тульской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами