Криминалист объяснил наличие сотен тысяч рублей в машине Усольцевых

Криминалист Игнатов: деньги в машине семьи Усольцевых могли ей не принадлежать
Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла не знать о 300 тысячах рублей наличными, найденных при первом обыске в бардачке их машине. Таким мнением с aif.ru поделился криминалист Михаил Игнатов.

Специалист отметил, что авто принадлежало не самим Усольцевым, а компании главы семьи. По мнению Игнатова, этой машиной мог пользоваться кто-то помимо самого Сергея.

«Может, кто-то на ней еще ездил, оставил там деньги и забыл про них. Предположу, что деньги могли Усольцеву и не принадлежать, возможно, он даже и не знал об их существовании. Такой вариант тоже нельзя исключать», — сказал эксперт.

При этом криминалист не исключил, что обнаруженная сумма могла быть отложена Усольцевыми «на черный день».

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход. Семья направлялась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В Следственном Комитете рассматривают множество версий исчезновения Усольцевых.

Подробности о поисках Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы две главные опасности места, где пропала семья Усольцевых.

