Названы две главные опасности места, где пропала семья Усольцевых

Главными опасностями маршрута в тайге Красноярского края, на которым пропала семья Усольцевых, были переменчивые погодные условия и рельеф. Об этом aif.ru рассказал местный охотник Геннадий Белов.

По словам эксперта, несмотря на наличие различных опасностей, многие места в этой территории уже были исхожены туристами. Белов отметил, что сам нередко бывает в лесах и хорошо знает местность, где пропала семья Усольцевых.

«В любом лесу все может быть опасно, если не знать, что там делать, как себя вести, и не иметь опыта нахождения на природе. В тех местах самое опасное - это рельеф и погода, как и в любых горах. Но там очень исхоженное и часто посещаемое туристами место», — объяснил охотник.

При этом местные жители множество раз за время поисков Усольцевых отмечали, что глава семьи, будучи заядлым таежником, хорошо ориентировался в этих лесах.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход. Семья направлялась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Выдвигались несколько версии пропажи Усольцевых: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие местные охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания семьи. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с ребенком могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

Подробности о поисках Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее криминалист назвал страны, куда могла сбежать пропавшая семья Усольцевых.