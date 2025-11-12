На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России нашли главную елку, которую в этом году поставят в центре Москвы

ТАСС: главную елку страны нашли в Рузском округе Подмосковья
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Главной новогодней елью России в 2025 году выбрали вековое дерево, растущее в Рузском муниципальном округе Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Управлении делами президента РФ, которое ежегодно занимается подбором и установкой кремлевской ели по поручению главы государства.

Как уточнили в ведомстве, высота ели, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — около 11 метров. При отборе специалисты оценивали десятки деревьев по возрасту, высоте, состоянию хвои, размаху ветвей и устойчивости к транспортировке. Важными критериями также стали способность дерева переносить температурные перепады и сохранять свежесть на протяжении нескольких недель.

В Управделами подчеркнули, что спил, доставка, установка и украшение ели будут проведены с использованием современных технологий, гарантирующих полную сохранность и безопасность дерева. После завершения праздников его переработают с учетом экологических норм.

Живые ели на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. Искусственные деревья использовались лишь несколько раз — с 2001 по 2005 год, когда сильные морозы не позволяли безопасно перевезти живую ель. В прошлом году главную елку страны привозили из Можайского округа, ей было 90 лет.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется наряд для новогоднего корпоратива.

