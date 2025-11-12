На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» добьется выделения дополнительно 31 млрд рублей на развитие АПК

«Единая Россия» планирует увеличить финансирование АПК и поддержку фермеров
close
Александр Кряжев/РИА Новости

«Единая Россия» добьется выделения дополнительных средств на развитие сельских территорий и поддержку фермеров. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников перед правчасом с участием вице-премьера Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

По словам депутата, поправки партии ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы предусматривают дополнительные 31 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса. Он уточнил, что это обеспечит выполнение задачи президента России Владимира Путина по наращиванию объемов производства отечественной сельхозпродукции для внутренних нужд и экспорта.

«Аграрии России из года в год увеличивают объемы производства, их продукция становится качественнее, что позволяет обеспечивать страну и наращивать экспортный потенциал. Чтобы это стало возможным, мы совершенствуем меры государственной поддержки», — сказал парламентарий.

Плотников подчеркнул, что данные меры прописаны в народной программе «Единой России», которой партия строго следует.

«Принимая бюджет, дополнительно выделяем ресурсы, чтобы отрасль сельского хозяйства развивалась еще динамичнее. Оперативно решаем вопросы вместе с правительством», — отметил он.

В рамках поправок на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» будет направлено дополнительно 12 млрд рублей. Средства пойдут на обеспечение продовольственной безопасности страны, модернизацию АПК и внедрение современных технологий.

«Важно повышать качество жизни селян, чтобы у них была мотивация производить еще больше продовольствие и развивать территории. Также принципиально важно, что добавили поправки в направления, которые отдельно выделили для развития малых форм хозяйствования. Мы увеличили поддержку экспорта, потому что для нашей страны это очень важное направление — мы поставляем продовольствие в 160 стран мира», — отметил Плотников.

Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование для поддержки малых форм хозяйствования, что позволит укрепить позиции фермеров и личных подсобных хозяйств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами