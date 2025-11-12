На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юные москвичи смогут узнать о помощи животным в онлайн-викторине

На платформе «Активный гражданин — детям» стартовала викторина о помощи животным
true
true
true
close
mholden/Shutterstock/FOTODOM

На платформе «Активный гражданин — детям» открылась новая викторина, посвященная помощи животным. Сообщается, что проект приурочен к Синичкиному дню (12 ноября) и Дню добровольца (5 декабря).

Участники в игровой форме узнают, как стать волонтером в приютах, как заботиться о животных и птицах в городской среде, а также какие возможности для помощи предоставляет ресурсный центр «Мосволонтер».

«Зооволонтеры — незаменимые помощники для четвероногих и пернатых обитателей столицы. С начала года количество мероприятий ресурсного центра в поддержку приютов выросло в полтора раза. Для многих юных помощников зоонаправление становится главным и самым любимым занятием», — отметил директор центра Александр Левит.

Отмечается, что викторина разделена на три возрастные категории. Дети 6-7 лет узнают о птицах и правилах их подкармливания, участники 8-10 лет — о работе волонтеров в приютах и способах помочь животным, а подростки 11-13 лет — о направлениях добровольчества и создании будок для собак.

За правильные ответы начисляются детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно обменять на настольные игры, наборы для творчества, рюкзаки, билеты на экскурсии и другие призы на сайте платформы.

Кроме того, юные москвичи смогут посмотреть тематический мультсериал из четырех серий о волонтерской помощи животным. Также на сайте доступны онлайн-курсы по зооволонтерству и расписание выездов в приюты для начинающих и опытных добровольцев.

