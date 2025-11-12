В «Зарядье» открылась выставка современного искусства

В парке «Зарядье» открылась выставка номинантов VI Московской арт-премии, на которой можно будет увидеть работы в стиле современного искусства, сообщается на сайте mos.ru.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, на этот сезон было подано более тысячи заявок, что является рекордом премии.

«В шорт-листе — более 70 проектов», — отметил он.

Каждая работа посвящена Москве, сделана в столице или по заказу городских институций.

«Проект показывает, как меняются взаимоотношения культуры и общества, какие ценности важны для авторов разных произведений. В культуре есть место и для гражданской позиции, и для искусствоведческого исследования, и для эстетического поиска», — рассказал директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

В арт-премии представлены различные категории, среди которых «Изобразительное искусство и архитектура», «Литература», «Музыка», «Кино-театр» и другие.

Победителей арт-премии выберет экспертный совет, в который вошли более 200 ведущих специалистов по представленным направлениям. Церемония награждения пройдет в медиацентре «Зарядья» 25 ноября.

Выставка пройдет для зрителей старше шести лет, а зону «Кино-Театр» смогут посетить гости старше 16 лет.