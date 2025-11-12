На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала главные причины появления перхоти

Врач Егорова: перхоть может появиться из-за сбоя в организме
Внутренние нарушения в организме или внешние факторы, например, неподходящие косметические средства, чаще всего становятся причинами появления перхоти. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Она отметила, что под воздействием внутренних сбоев может меняться состав кожного сала и пота, что создает условия для размножения условно-патогенного грибка, вызывающего шелушение кожи головы. В этом случае лечение должны назначить гастроэнтеролог и дерматолог.

«Чтобы справиться с проблемой, необходимо в первую очередь обратить внимание на состояние желудочно-кишечного тракта, а уже затем использовать местные средства, например шампуни с кетоконазолом. Эффективный уход всегда подбирается индивидуально, с учетом типа кожи и особенностей пациента», — подчеркнула Егорова.

По ее словам, недуг может провоцировать и аллергическая реакция на шампунь. В этом случае шелушение сопровождается зудом, покраснением, симптомы исчезают после отказа от неподходящего средства.

Врач-дерматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого рассказала «Газете.Ru», что слишком частое мытье кожи головы может привести к чрезмерной выработке кожного сала, развитию патогенных микроорганизмов и перхоти. Каминская отметила, что перхоть также может появиться из-за несоблюдения правил личной гигиены.

Ранее сообщалось, что частое использование фена грозит раздражением и перхотью.

