SCMP: в Китае мужчина потратил $560 тысяч на искусственный пресс из 8 кубиков

В Китае мужчина по имени Энди Хао Тяньнань заявил, что потратил $560 тысяч на инъекции гиалуроновой кислоты, чтобы создать себе искусственный пресс из восьми кубиков, пишет South China Morning Post. По его словам, он стал «первым человеком в Китае» с подобным результатом.

Мужчина из провинции Хэйлунцзян известен публикациями о красоте и моде, его аудитория в соцсетях насчитывает около 100 тысяч подписчиков. Хао утверждает, что 20% его тела состоит из гиалуроновой кислоты и что он планирует сделать еще 10 тысяч инъекций, уже выполнив около 40% этой цели.

Он также известен в Китае тем, что ввел себе 40 доз кислоты в плечи, грудь и живот, сформировав искусственные мышцы. По словам блогера, он решился на процедуру, потому что не смог достичь идеального тела с помощью тренировок.

«Если мой пресс сохранится три года, я подам заявку в Книгу рекордов Гиннесса на самый долговечный искусственный пресс и даже расколю на нём грецкие орехи в прямом эфире», — поделился планами Энди.

Однако врачи предупреждают о рисках. Пластический хирург Ли Цзялунь из Медицинского колледжа Тунцзи заявил, что инъекции такого объема могут привести к некрозу кожи, смещению филлера и атрофии мышц.

