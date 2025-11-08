На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, какие пластические операции чаще делают мужчины

Хирург Черепанин: резкий угол подбородка может выдавать подтяжку лица у мужчин
hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Резкий шейно-подбородочный угол и рубцы в преаурикулярной области (перед ушами) могут указывать на ранее проведенную подтяжку лица у мужчины. Об этом «Газете.Ru» рассказал Черепанин Иван Андреевич, ассистент кафедры хирургии МБФ Пироговского Университета.

Эксперт отметил, что современной практике наблюдается значительный гендерный дисбаланс: доля пациентов-мужчин, прибегающих к пластической хирургии, несопоставимо мала по сравнению с женщинами, особенно в условиях отечественного рынка.

«Доминирующий запрос среди мужчин — выглядеть свежо и ухоженно. Возрастные черты, ассоциирующиеся с опытом и брутальностью, часто воспринимаются как преимущество. Однако такие признаки усталости и старения, как провисание тканей, глубокие складки и «помятый» вид, являются для них нежелательными», – отметил хирург в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, для этой цели мужчины чаще всего прибегают к современным методикам подтяжки лица. При этом пациенты стремятся избежать узнаваемых «стигм» пластики, – в большинстве случаев факт проведения операции остается незаметным для окружающих.

«Классические разрезы располагаются в области козелка уха, за мочкой и в затылочной области. При сочетании с блефаропластикой рубцы маскируются в складке верхнего века или по ресничному краю нижнего. Наименее заметны следы эндоскопической подтяжки, где доступ осуществляется исключительно через волосистую часть головы», – поясняет Черепанин.

Хирург уточнил, что случаи неудачных вмешательств также встречаются. Последствиями таких операций могут быть неврологические осложнения, например, повреждение лицевых нервов. Также могут возникать трофические нарушения – избыточное натяжение может привести к образованию рубцов, как правило, в преаурикулярной области (перед ушами).

«Другим признаком операции является гиперкоррекция («симптом удавки»). Ее выдает излишне натянутая кожа, неестественно резкий шейно-подбородочный угол, который не встречается даже в молодом возрасте», – уточнил врач.

Ранее был найден новый способ проведения пластических операций с минимальным травматизмом.

