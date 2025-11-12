Атаман рассказал о деятельности казачьего общества в Чеченской республике

Атаман всероссийского казачьего общества, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Виталий Кузнецов обсудил с руководителем администрации глава и правительства Чеченской республики Галасом Таймасхановым деятельность казачества в регионе, сообщил атаман в своем Telegram-канале.

Также, по словам Кузнецова, одной из главным тем встречи стала реализация в регионе стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2030 года.

Атаман добавил, что на встрече также обсуждались вопросы поддержки добровольческих казачьих подразделений в зоне СВО, взаимодействия с региональными властями и организации мероприятий в 2026 году.

Во встрече также приняли участие министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и главный федеральный инспектор по Чеченской республике аппарата полномочного представителя ррезидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Лема Джунаидов.