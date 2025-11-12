На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали о правилах цифровой гигиены для детей в играх

Специалист Горелкин призвал объяснять детям правила цифровой гигиены в играх
true
true
true
close
Freepik

Родителям важно объяснить ребенку правила цифровой гигиены, включая важность использования функции жалобы на игроков и прекращения общения с незнакомцами, чтобы обезопасить его во время игры. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Он посоветовал научить детей покидать подозрительные серверы и при необходимости менять саму игру. По его словам, в основном риски игр с чатом связаны с общением, поэтому стоит напомнить им, что не стоит общаться с незнакомцами в сети.

«Если другой пользователь ведет себя непристойно, можно на него пожаловаться, сменить сервер или просто выйти из игры. В целом стратегии безопасности в цифровой среде во многом повторяют правила поведения в физическом мире: избегать подозрительных контактов и при необходимости обращаться за помощью», — отметил Горелкин.

Журналистка Сара Мартин до этого написала в статье для британского издания The Guardian, что популярная среди детей игра Roblox становится все больше похожей на «рай для педофилов». Она рассказала, что провела неделю в онлайн-игре, где зарегистрировалась довольно легко, представившись восьмилетней девочкой и поставив отметку, что создает учетную запись с разрешения родителя. При этом ей были предложены недетские образы и костюмы для создания персонажа.

Ранее сообщалось, что детям могут запретить смотреть видео по GTA и другим жестоким играм на YouTube.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами