Родителям рассказали о правилах цифровой гигиены для детей в играх

Родителям важно объяснить ребенку правила цифровой гигиены, включая важность использования функции жалобы на игроков и прекращения общения с незнакомцами, чтобы обезопасить его во время игры. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

Он посоветовал научить детей покидать подозрительные серверы и при необходимости менять саму игру. По его словам, в основном риски игр с чатом связаны с общением, поэтому стоит напомнить им, что не стоит общаться с незнакомцами в сети.

«Если другой пользователь ведет себя непристойно, можно на него пожаловаться, сменить сервер или просто выйти из игры. В целом стратегии безопасности в цифровой среде во многом повторяют правила поведения в физическом мире: избегать подозрительных контактов и при необходимости обращаться за помощью», — отметил Горелкин.

Журналистка Сара Мартин до этого написала в статье для британского издания The Guardian, что популярная среди детей игра Roblox становится все больше похожей на «рай для педофилов». Она рассказала, что провела неделю в онлайн-игре, где зарегистрировалась довольно легко, представившись восьмилетней девочкой и поставив отметку, что создает учетную запись с разрешения родителя. При этом ей были предложены недетские образы и костюмы для создания персонажа.

Ранее сообщалось, что детям могут запретить смотреть видео по GTA и другим жестоким играм на YouTube.