Названы признаки стресса, которые проявляются во сне

Сон в позе эмбриона может свидетельствовать о повышенном уровне стресса. Об этом рассказал испанский кардиолог Аурелио Рохас в интервью изданию Deia. По словам специалиста, тело человека во сне часто отражает его эмоциональное состояние и степень эмоционального напряжения.

«Если вы спите, согнув запястья и сжав кулаки, скрещиваете руки, стискиваете челюсти, морщите лицо, хватаете себя за шею — это может свидетельствовать о высоком уровне стресса. О избытке кортизола в организме также может говорить привычка поднимать одну или обе руки, сон в позе эмбриона, скрещивание ног или желание крепко прижать к себе подушку», — объяснил врач.

По словам Рохаса, такие бессознательные движения и позы указывают на внутреннее напряжение, тревожность или эмоциональное истощение. Врач также предупредил: если стресс становится хроническим, он может влиять не только на качество сна, но и на работу сердечно-сосудистой системы, обмен веществ и иммунитет.

Кардиолог подчеркнул: важно не игнорировать подобные сигналы организма и вовремя принимать меры для снижения уровня стресса. Среди эффективных способов борьбы с ним он назвал отказ от табака, алкоголя и чрезмерного употребления кофеина, а также регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание.

Также важными профилактическими мерами выступают расслабляющая музыка, хобби, работа с психологом для развития эмоциональной устойчивости, а также общение с близкими людьми.

