В России в 2026 году вырастут выплаты по уходу за ребенком

Бессараб: максимальное пособие по уходу за ребенком превысит 83 тыс. рублей
Shutterstock

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году превысит 83 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, сумма выплаты рассчитывается исходя из 40% среднего заработка родителя за два предыдущих года, но при этом устанавливаются ограничения по максимальному размеру. В 2025 году пособие составляет чуть менее 69 тыс. рублей.

Бессараб отметила, что теперь родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют право на получение пособия даже после выхода на работу — до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. При этом за ними сохраняется основное место трудоустройства.

Депутат также рассказала, что размер пособия по беременности и родам, выплачиваемого единовременно, в 2026 году превысит 955 тыс. рублей. Сейчас максимальная сумма за 140 дней отпуска (70 до и 70 после родов) составляет около 794 тыс. рублей. Индексация затронет и выплаты при осложненных или многоплодных родах.

Кроме того, выплаты по уходу за больным ребенком до семи лет будут рассчитываться исходя из 100% среднего заработка, независимо от трудового стажа. В остальных случаях размер больничного зависит от стажа — при опыте более восьми лет работник получает выплату в полном объеме.

Бессараб подчеркнула, что пособие не может быть ниже минимального размера оплаты труда, что, по ее словам, позволяет гражданам в период болезни сохранить возможность оплачивать лечение, уход и другие жизненно важные расходы.

Ранее россиянка несколько лет получала выплаты на несуществующего ребенка.

