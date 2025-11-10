Российские врачи спасли мужчину со сросшимися после ожога пальцами

В Кузбассе врачи разделили мужчине пальцы на руках, сросшиеся после ожогов

Врачи Врачи Кузбасского клинического центра помогли пациенту из Тывы, у которого после ожога на обеих руках срослись пальцы. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кемеровской области.

Как рассказали медики, пациент получил ожоги обеих рук, из-за чего пальцы на них «cклеились». Сначала врачи устранили рубцовое сращение пальцев, после чего микрохирурги аккуратно разделили их. Чтобы закрыть образовавшиеся дефекты кожи, мужчине провели аутодермопластику. Кожу для трансплантации взяли с передней брюшной стенки пациента.

«Следующим шагом станет борьба с контрактурами — исправление порочного положения пальцев и возвращение им подвижности путем иссечения рубцовых тканей, чтобы пациент снова мог работать руками и жить полной жизнью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

