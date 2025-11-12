Россиянам объяснили, как отличить вредный продукт от просто калорийного

Врач Овчарова: йогурты, соки и мюсли — не просто калорийная, а вредная еда

Многие привыкли делить продукты на полезные и вредные. При этом люди часто забывают, что калорийный продукт — не всегда равно вредный продукт. О том, как отличить одно от другого, «Газете.Ru» рассказала гинеколог-эндокринолог, врач-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова.

«Как врач, я часто слышу от пациентов: «Я же почти не ем, но не худею!» или «Почему у меня плохие анализы, я не понимаю?» И почти всегда разгадка кроется не в количестве еды, а в ее качестве. Один продукт даст вам энергию, другой — пустые калории и проблемы со здоровьем», — отметила врач.

Первый враг, по ее словам, — скрытые сахара. Как объяснила специалист, калорийный банан — это одно. А «диетический» йогурт с четырьмя ложками сахара — совсем другое. Избыток сахара — это прямая дорога к инсулинорезистентности (когда клетки перестают «слышать» гормон инсулин), лишнему весу, воспалительным процессам и проблемам с кожей.

«Чтобы обнаружить скрытые сахара, важно внимательно изучать состав. Сахар маскируется под десятками названий: сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурузный сироп, патока, меласса, ячменный солод, концентрат фруктового сока. Чем ближе к началу списка стоит любой из этих ингредиентов, тем больше сахара в продукте», — объяснила Овчарова.

Второй враг — трансжиры, которые являются самыми опасными типами жиров. Они не только калорийны, но и токсичны: повышают «плохой» холестерин, снижают «хороший», повреждают стенки сосудов и провоцируют системное воспаление.

«Ищите в составе фразу «частично гидрогенизированные растительные масла». Это и есть трансжиры. Их много в: маргарине, спредах, дешевом сливочном масле; кондитерских изделиях долгого хранения (печенье, торты, вафли); картофеле фри, чипсах, других продуктах во фритюре; полуфабрикатах и фастфуде», — рассказала эндокринолог.

Третий враг — «безобидные» перекусы. По словам врача, часто именно они незаметно перечеркивают все здоровое питание.

К таким продуктам, в частности, она отнесла фруктовые соки и смузи — в стакане апельсинового сока сахара почти столько же, сколько в стакане колы, но нет полезной клетчатки. Гранолу и мюсли — часто это засахаренные хлопья с маслом, выдаваемые за ЗОЖ-продукт. «Зерновые» и фитнес-батончики — по сути, те же конфеты с добавлением витаминов. Обезжиренные продукты — чтобы компенсировать вкус, производители щедро добавляют в них сахар и крахмал.

«Сам по себе факт калорийности еще ничего не значит. Важно обращать внимание на состав, лишенный питательной ценности и наполненный сахаром, трансжирами и химическими добавками. Ваш главный инструмент для здоровья — это не калькулятор калорий, а привычка читать этикетки», — резюмировала специалист.

