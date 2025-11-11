В Белоруссии рассказали, в каких условиях водители литовских грузовиков ждут открытия границы

Власти Белоруссии создали необходимые условия для безопасности водителей литовских грузовиков, которые продолжают находиться на территории республики из-за закрытия Вильнюсом пограничных пунктов. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Белоруссии Светлана Нечай после визита на белорусский пункт пропуска «Бенякони», сообщает агентство БелТА.

По ее словам, развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, оказываются услуги кейтеринга.

«Качество пищевых продуктов, которые предоставляются, безусловно, не вызывает никакого сомнения», — отметила замминистра.

Она сказала, что можно почти круглосуточно разогревать готовую пищу, обеспечен безопасный питьевой режим.

Помимо этого, блоки с душевыми кабинами и санузлами установлены на специально оборудованных стоянках вблизи белорусских пунктов пропуска.

«Дополнительные контейнеры, увеличение кратности уборки - это обеспечивает практически безупречное содержание мест пребывания», — добавила Нечай.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Литва закрыла границу из-за желания заработать политические очки.