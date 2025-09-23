Стало известно, как обманывают россиян при вложениях в криптовалюту

Мошенники обманывают россиян при вложениях в криптовалюту с помощью трех схем, рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаил Смирнов.

«Одной из самых распространенных техник остается фишинг. Злоумышленники копируют интерфейсы известных площадок и приложений, а затем под видом web3-проектов, сервисов ИИ или онлайн-игр выманивают у пользователей приватные ключи и доступ к кошелькам. Любые попытки вывести переписку или оплату за пределы площадки — сигнал опасности», — отметил Смирнов.

По его словам, вторая схема связана с P2P-платформами. Она называется «треугольник» и строится на участии трех сторон: мошенника, случайной жертвы и добросовестного трейдера. В результате покупатель переводит деньги трейдеру, полагая, что оплачивает товар, трейдер отправляет криптовалюту мошеннику, а реальный покупатель остается без средств и товара, подчеркнул специалист.

Третья схема называется Exit Scam (или Rug Pull), когда создатели токена привлекают инвесторов, продают большую часть выпуска и исчезают, уточнил Смирнов. Он сослался на данные DappRadar, по которым только с начала 2025 года экосистема Web3 потеряла таким образом около $6 млрд. Дополнительный риск несут «однофамильцы» популярных токенов: мошенники выпускают активы с похожим тикером, но без какой-либо ценности, уточнил эксперт.

При этом банки, в соответствии с законом 115-ФЗ, блокируют подозрительные транзакции — частые переводы или крупные суммы, что также может создавать трудности россиянам, которые решили вложиться в криптовалюту. Чтобы минимизировать риски, эксперт посоветовал использовать только проверенные платформы, сохранять документы по сделкам и не торопиться с переводами.

По оценкам главы оператора майнинговых дата-центров GIS Mining Василия Гири, к концу первого полугодия 2025 года объем средств россиян, инвестированных в криптоактивы, превысил 2 трлн рублей.

Ранее половина опрошенных россиян заявили, что прямо или косвенно сталкивались с финансовыми пирамидами.