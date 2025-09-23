На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как обманывают россиян при вложениях в криптовалюту

Криптоэксперт Смирнов: доступ к криптокошелькам воруют с помощью лже-приложений
true
true
true
close
Depositphotos

Мошенники обманывают россиян при вложениях в криптовалюту с помощью трех схем, рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаил Смирнов.

«Одной из самых распространенных техник остается фишинг. Злоумышленники копируют интерфейсы известных площадок и приложений, а затем под видом web3-проектов, сервисов ИИ или онлайн-игр выманивают у пользователей приватные ключи и доступ к кошелькам. Любые попытки вывести переписку или оплату за пределы площадки — сигнал опасности», — отметил Смирнов.

По его словам, вторая схема связана с P2P-платформами. Она называется «треугольник» и строится на участии трех сторон: мошенника, случайной жертвы и добросовестного трейдера. В результате покупатель переводит деньги трейдеру, полагая, что оплачивает товар, трейдер отправляет криптовалюту мошеннику, а реальный покупатель остается без средств и товара, подчеркнул специалист.

Третья схема называется Exit Scam (или Rug Pull), когда создатели токена привлекают инвесторов, продают большую часть выпуска и исчезают, уточнил Смирнов. Он сослался на данные DappRadar, по которым только с начала 2025 года экосистема Web3 потеряла таким образом около $6 млрд. Дополнительный риск несут «однофамильцы» популярных токенов: мошенники выпускают активы с похожим тикером, но без какой-либо ценности, уточнил эксперт.

При этом банки, в соответствии с законом 115-ФЗ, блокируют подозрительные транзакции — частые переводы или крупные суммы, что также может создавать трудности россиянам, которые решили вложиться в криптовалюту. Чтобы минимизировать риски, эксперт посоветовал использовать только проверенные платформы, сохранять документы по сделкам и не торопиться с переводами.

По оценкам главы оператора майнинговых дата-центров GIS Mining Василия Гири, к концу первого полугодия 2025 года объем средств россиян, инвестированных в криптоактивы, превысил 2 трлн рублей.

Ранее половина опрошенных россиян заявили, что прямо или косвенно сталкивались с финансовыми пирамидами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами