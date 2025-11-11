На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Кириенко заявил о полном информационном суверенитете России

Россию назвали третьей страной в мире с цифровым суверенитетом
Россия вошла в тройку стран мира, обладающих полным информационным суверенитетом. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью проекту «НЬЮМ ТАСС».

По его словам, информационный суверенитет подразумевает способность страны обеспечивать все необходимые технологии, услуги, знания и квалификацию для функционирования цифровой инфраструктуры.

«На сегодняшний день полноценным информационным суверенитетом в мире обладает всего три страны: это Соединенные Штаты Америки, это Китай и Россия», — отметил Кириенко.

Он объяснил, что первая составляющая информационного суверенитета — наличие собственных социальных сетей, поисковых систем, видеохостингов, музыкальных платформ, онлайн-госуслуг, банковских сервисов, магазинов приложений и национальных мессенджеров.

Появление таких сервисов, как RuStore и Max, позволило России завершить формирование этой цепочки, добавил Кириенко.

«Мы часто говорим, что мы гордимся своей страной и гордимся тем, что мы суверенная держава. Что значит суверенная? Это значит, что нам никто не может навязать решение, мы сами принимаем решение», — заявил он.

Кириенко также отметил, что россияне самостоятельно определяют, какие книги читать, на каком языке обучать детей, каким традициям следовать и чем гордиться. По его мнению, никто не может навязать эти решения извне.

По его мнению, таким образом, Россия стала третьей страной в мире, обладающей всей полнотой цифрового суверенитета.

