Боец «Ахмата» дал колумнистке «Газеты.Ru» семь дней, чтобы одуматься

Публицистка Миронова обратилась к Конашенкову из-за угроз бойца «Ахмата»
Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» Бекхан Юнусов записал видео с угрозой судом публицистке Анастасии Мироновой и дал ей семь дней, чтобы «одуматься». Как она сама рассказала «Газете.Ru», Юнусову не понравились ее посты с критикой высказываний командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

«На видео он обвинил меня в дискредитации, чуть ли не в предательстве, в комментариях в его чате меня, взрослого человека и профессионала, оскорбляют, поливают ложью. Я взрослая женщина, жена и мать и не хочу, чтобы со мной так разговаривали. Я тоже даю Юнусову семь дней удалить видео и комментарии, иначе обращусь в правоохранительные органы и суд. Как минимум посмотрим, работает ли право при защите добропорядочных граждан от нападок бойцов чеченского отряда», — рассказала она.

Блогер также обвинил публицистку в дискредитации армии, после чего Миронова обратилась в Минобороны.

«Я обратилась к главе пресс-службы министерства обороны генералу Игорю Конашенкову с просьбой обратить внимание ведомства на данные публичные конфликты и дать им оценку. Она нужна, потому как угрозам и даже задержанию и суду некоторые лица подвергаются за то, что просто посмели задать вопросы руководству «Ахмата» и на фоне поддержки действий Минобороны», — сказала журналистка.

По ее словам, недовольство «Аида» могли вызвать несколько публикаций — о ситуации вокруг задержания администрации Telegram-канала «Охранота в ватнике», о расследовании дела Эрнеста и Гудвина и пост с советами генералу Алаудинову «меньше оскорблять русских, провоцируя ругань между русскими и чеченцами, а также вообще поменьше выходить в эфир с фронта».

Миронова предложила Алаудинову и Юнусову встретиться и поговорить в прямом эфире. И отметила, что, помимо «Аида», ей пытался звонить министр печати Чечни и писал Рамзан Кадыров с неофициального аккаунта.

Ранее Алаудинов ответил людям, считающим «Ахмат» «тиктоковцами».

