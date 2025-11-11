На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Премия Рунета» объявила о старте приема заявок

В Москве в Доме Пашкова пройдет вручение «Премии Рунета»
Пресс-центр Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)

В Москве начался прием заявок на участие в «Премии Рунета» 2025 года. Церемония награждения пройдет 14 декабря в Доме Пашкова, сообщили в пресс-службе конкурса

Организатором мероприятия выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), которая проводит премию уже 22 год подряд. Ее цель — поощрение лидеров IT-отрасли за вклад в развитие российских технологий.

Отмечается. что подать заявку на участие могут организации, проекты и IT-решения, направленные на развитие отечественного сегмента интернета. Прием заявок на официальном сайте премии продлится до 20 ноября.

Как уточнили организаторы, темой премии в этом году станет «Код мечты». Также был обновлен перечень номинаций. Среди них — «Российский код», «Электронная коммерция», «Креативные индустрии», «Журналистский проект в IT», «Блогерский проект в IT», «Облачное решение года» и «Цифровое наследие». Полный список доступен на сайте премии.

«Великие достижения начинаются с большой мечты и правильной основы, «кода». IT-сообщество — архитектор будущего, а передовые проекты — доказательство того, что любую мечту можно реализовать», — отметил директор РАЭК Дмитрий Гуляев.

В ходе премии отдельно уделят внимание детской безопасности в интернете. Там проведут трек «Дети в Рунете», учрежденный Альянсом по защите детей в цифровой среде. Он направлен на поддержку проектов, способствующих развитию цифровой грамотности среди детей, родителей и учителей.

Кроме того, координационный центр доменов .RU/.РФ учредил специальную номинацию «Интернет на родном языке». Она приурочена к 15-летию домена .РФ. В ней смогу поучаствовать проекты, способствующие сохранению и развитию языков народов России в цифровом пространстве.

Также впервые в истории премии состоится IT-бал с живым оркестром. Помимо этого, запланирована выставка и благотворительный аукцион картин, созданных по мотивам деловых сессий Российского интернет-форума 2025 года. Средства от продажи направят на поддержку талантливой молодежи в сфере IT.

Стратегическим информационным партнером премии стал медиахолдинг Rambler&Co. «Лента.ру» и «Газета.Ru» выступили информационными партнерами.

