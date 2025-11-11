На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге актеру вернули квартиру за 19,5 млн рублей, проданную из-за мошенников

Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге актер Кирилл Ульянов смог вернуть квартиру, которую продал под давлением мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По материалам суда, в течение нескольких месяцев мужчина общался с неизвестными. Мошенники представлялись сотрудниками спецслужб и разных ведомств, чтобы убедить пострадавшего принять участие в «оперативных мероприятиях».

Поддавшись уговорам, в январе 2024 года актер продал женщине свою квартиру за 19,5 миллионов рублей. После сделки сын пострадавшей сделал в жилье ремонт стоимостью 2,6 миллиона рублей.

Сама женщина подала встречный иск в суд и указала, что владелец продал недвижимость добровольно.

«С Ульянова она просила взыскать суммарно стоимость квартиры и ремонта в размере 22,1 млн рублей», – говорится в публикации.

Экспертиза подтвердила, что Ульянов продал квартиру из-за манипуляций со стороны неизвестных. Сделку признали недействительной. Мужчину обязали вернуть «новой владелице» деньги, а ее – квартиру артисту.

Суд также отказал женщине в компенсации за ремонт, так как она хотела улучшить свои условия жизни, а не пыталась устранить проблемы, угрожающие жизни и здоровью граждан.

Ранее покупателям квартиры Долиной пообещали компенсацию.

