На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Австралии серфингист выжил после схватки с акулой-людоедом

ABC News: серфингист из Австралии подвергся нападению акулы-людоеда и выжил
true
true
true

Житель Австралии выжил после нападения на него акулы-людоеда в акватории реки Маргарет-Ривер. Об этом сообщает ABC News.

Нападению подвергся 61-летний Энди Макдональд. Мужчина занимался серфингом на реке, но в какой-то момент на него набросилась акула и вцепилась в доску. Хищник начал тащить человека под воду, и сам спортсмен подумал, что настали последние минуты его жизни.

«Я упал прямо на нее, на акулу, и просто начал ее бить. Она утащила меня под воду вместе с доской», — вспомнил Макдональд.

Тогда на помощь мужчине пришел его друг Нил Мэттисон. Ему надо было проплыть около 50 метров, чтобы добраться до попавшего в беду товарища. В результате Мэттисон доплыл до места происшествия, и в этот момент Макдональд показался из-под воды. Друзья вместе добрались до берега, преодолев расстояние в 300 метров.

При этом акула успела откусить часть доски диаметром 35–38 сантиметров. Спортивный снаряд отправили на экспертизу, чтобы специалисты определили вид и размер напавшего на австралийца хищника, так как он сам не успел разглядеть рыбу.

Местные жители не исключили, что это могла быть молодая белая акула-людоед.

Ранее в Австралии подростки спасли жизнь своему другу, отбив его у акулы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами