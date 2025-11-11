В Австралии серфингист выжил после схватки с акулой-людоедом

Житель Австралии выжил после нападения на него акулы-людоеда в акватории реки Маргарет-Ривер. Об этом сообщает ABC News.

Нападению подвергся 61-летний Энди Макдональд. Мужчина занимался серфингом на реке, но в какой-то момент на него набросилась акула и вцепилась в доску. Хищник начал тащить человека под воду, и сам спортсмен подумал, что настали последние минуты его жизни.

«Я упал прямо на нее, на акулу, и просто начал ее бить. Она утащила меня под воду вместе с доской», — вспомнил Макдональд.

Тогда на помощь мужчине пришел его друг Нил Мэттисон. Ему надо было проплыть около 50 метров, чтобы добраться до попавшего в беду товарища. В результате Мэттисон доплыл до места происшествия, и в этот момент Макдональд показался из-под воды. Друзья вместе добрались до берега, преодолев расстояние в 300 метров.

При этом акула успела откусить часть доски диаметром 35–38 сантиметров. Спортивный снаряд отправили на экспертизу, чтобы специалисты определили вид и размер напавшего на австралийца хищника, так как он сам не успел разглядеть рыбу.

Местные жители не исключили, что это могла быть молодая белая акула-людоед.

Ранее в Австралии подростки спасли жизнь своему другу, отбив его у акулы.