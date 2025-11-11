Россиянка требовала деньги у бывшего возлюбленного, выдумав общего ребенка

Жительница Свердловской области годами обманывала бывшего партнера и поплатилась. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В 2018 году Анастасия из Серова рассталась со своим возлюбленным Андреем. Вскоре девушка написала, что ждет от него ребенка. Мужчина поверил Анастасии и стал переводить ей деньги по требованию.

Летом 2025 года свердловчанка вновь вышла с Андреем на связь и сообщила ему, что их общий «сын-школьник» попал в детский дом из-за ее финансовых трудностей. Мужчина отправил 50 тыс. рублей и наконец решил навестить ребенка. Он приехал в Серов, но не смог добиться встречи с ним, а затем узнал, что все это время бывшая возлюбленная обманывала его.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Анастасия полностью признала вину и вернула экс-партнеру почти всю полученную от него денежную сумму. Остаток в 11 тыс. рублей он потребовал у нее через суд. В итоге женщину приговорили к году исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

