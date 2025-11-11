На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка требовала деньги у бывшего возлюбленного, выдумав общего ребенка

Жительница Серова годами получала деньги от экс-партнера на выдуманного ребенка
true
true
true
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Свердловской области годами обманывала бывшего партнера и поплатилась. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В 2018 году Анастасия из Серова рассталась со своим возлюбленным Андреем. Вскоре девушка написала, что ждет от него ребенка. Мужчина поверил Анастасии и стал переводить ей деньги по требованию.

Летом 2025 года свердловчанка вновь вышла с Андреем на связь и сообщила ему, что их общий «сын-школьник» попал в детский дом из-за ее финансовых трудностей. Мужчина отправил 50 тыс. рублей и наконец решил навестить ребенка. Он приехал в Серов, но не смог добиться встречи с ним, а затем узнал, что все это время бывшая возлюбленная обманывала его.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Анастасия полностью признала вину и вернула экс-партнеру почти всю полученную от него денежную сумму. Остаток в 11 тыс. рублей он потребовал у нее через суд. В итоге женщину приговорили к году исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Ранее россиянка с «похищенным» маткапиталом сама стала фигуранткой дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами