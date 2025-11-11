В Подмосковье назвали количество выданных наборов для новорожденных

С начала года в Подмосковье выдали более 4 тысяч наборов «Я родился в Подмосковье!»

С начала 2025 года родителям новорожденных выдали более 4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве напомнили, что родители могут получить подарочный набор или выплату в размере 20 тыс. рублей.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра здравоохранения региона Максима Забелина, в наборах собраны самые необходимые вещи для первого этапа жизни новорожденного, среди которых одежда, постельное белье, игрушки и средства гигиены.

«Благодаря такому набору, будущие родители могут уделить больше времени себе и подготовке к родам», — сказал он.

В министерстве здравоохранения Подмосковья напомнили, что подарочный набор могут получить граждане РФ, чей ребенок родился в медучреждении региона и зарегистрирован в областном ЗАГСе. При рождении двух и более детей подарочный набор выдадут на каждого ребенка.

Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье».