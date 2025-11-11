На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье назвали количество выданных наборов для новорожденных

С начала года в Подмосковье выдали более 4 тысяч наборов «Я родился в Подмосковье!»
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Московской области

С начала 2025 года родителям новорожденных выдали более 4 тыс. подарочных наборов «Я родился в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве напомнили, что родители могут получить подарочный набор или выплату в размере 20 тыс. рублей.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра здравоохранения региона Максима Забелина, в наборах собраны самые необходимые вещи для первого этапа жизни новорожденного, среди которых одежда, постельное белье, игрушки и средства гигиены.

«Благодаря такому набору, будущие родители могут уделить больше времени себе и подготовке к родам», — сказал он.

В министерстве здравоохранения Подмосковья напомнили, что подарочный набор могут получить граждане РФ, чей ребенок родился в медучреждении региона и зарегистрирован в областном ЗАГСе. При рождении двух и более детей подарочный набор выдадут на каждого ребенка.

Также в Подмосковье работает Единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами