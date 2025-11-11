В сети вышла финальная серия документального проекта о кадетах России

В сети завершился документальный проект «Кадеты: как завоевать жизнь», призванный помочь детям, подросткам и их родителям сделать осознанный выбор образовательного пути. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что это первый российский докпроект, созданный при поддержке Министерства обороны РФ, Росгвардии и Института развития интернета (ИРИ).

Цикл из четырех серий представляет собой навигатор по кадетским корпусам и училищам страны, основанный на традиционных ценностях, качественном обучении и развенчании мифов о кадетской жизни.

Ведущими проекта стали блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) и ее 12-летний сын Натан Абрамов. В рамках проекта они посетили 9 кадетских учреждений в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Казани, Оренбурге, Краснодаре и Кемерово. Им дали ответы на вопросы, которые волнуют родителей и детей перед поступлением в такие заведения.

«Надеюсь, что наш проект поможет развеять многие мифы и покажет, что быть кадетом — значит идти по пути элиты, всесторонне развиваться, уметь дружить, знать, что такое честь и долг, и получить качественное образование, которое позволяет выпускникам быть востребованными специалистами, как в военной, так и в гражданской сфере», — рассказала Абрамова.

Четыре эпизода проекта рассказывают о кадетской жизни через успехи учащихся и выпускников. При этом каждый выпуск посвящен отдельной теме.

Так, премьера проекта была посвящена теме «Управленцы» и раскрыла возможности кадетского образования для развития лидерских качеств. Эпизод «Спортсмены» показал, как физическая подготовка формирует характер и командный дух. Выпуск «Ученые» продемонстрировал, как современные технологии становятся инструментом служения Отечеству. Финальная серия «Творцы» доказала, что искусство и творчество способствуют гармоничному развитию личности будущих офицеров.

В каждом выпуске зрители познакомились с успешными кадетами. В серии также появились известные выпускники кадетских корпусов, добившиеся успеха в разных сферах, и их родители.