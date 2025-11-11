На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В декабре в Санкт-Петербурге состоятся два мэппинг-шоу

На Дворцовой площади пройдет шоу в честь Петра Чайковского
true
true
true
close
Сергей Богомяко

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 6 и 7 декабря пройдут два мэппинг-шоу, сообщает пресс-служба президентского Фонда культурных инициатив.

Световой спектакль в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского пройдет 6 декабря. Спектакль «Чайковский», разделенный на 13 эпизодов, расскажет о пути композитора от детства до мирового признания. Героем спектакля станет не только сам композитор, но и его родственники и современники. Озвучат мысли и воспоминания героев звезды петербургского театра, среди которых народный артист России Николай Буров, заслуженный артист России Олег Куликович и артистка театра и кино Анна Геллер.

Также 7 декабря на Дворцовой площади пройдет финал всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света», в рамках которого зрители станут полноценными участниками шоу.

Конкурс пройдет в четвертый раз. Всего на конкурс было подано 170 заявок, а в финал прошли 11 участников из разных регионов России. Участники в рамках шоу расскажут сказки, легенды и мифы из разных уголков России.

Работы финалистов конкурса покажут на фасаде штаба Гвардейского корпуса. Зрители выберут победителей вместе с членами жюри, которых возглавит генеральный директор Эрмитажа и президент союза музеев России Михаил Пиотровский.

Информационными партнерами конкурса выступят «Лента.ру», «Газета.Ru» и «Афиша».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами