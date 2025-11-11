В декабре в Санкт-Петербурге состоятся два мэппинг-шоу

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 6 и 7 декабря пройдут два мэппинг-шоу, сообщает пресс-служба президентского Фонда культурных инициатив.

Световой спектакль в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского пройдет 6 декабря. Спектакль «Чайковский», разделенный на 13 эпизодов, расскажет о пути композитора от детства до мирового признания. Героем спектакля станет не только сам композитор, но и его родственники и современники. Озвучат мысли и воспоминания героев звезды петербургского театра, среди которых народный артист России Николай Буров, заслуженный артист России Олег Куликович и артистка театра и кино Анна Геллер.

Также 7 декабря на Дворцовой площади пройдет финал всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света», в рамках которого зрители станут полноценными участниками шоу.

Конкурс пройдет в четвертый раз. Всего на конкурс было подано 170 заявок, а в финал прошли 11 участников из разных регионов России. Участники в рамках шоу расскажут сказки, легенды и мифы из разных уголков России.

Работы финалистов конкурса покажут на фасаде штаба Гвардейского корпуса. Зрители выберут победителей вместе с членами жюри, которых возглавит генеральный директор Эрмитажа и президент союза музеев России Михаил Пиотровский.

Информационными партнерами конкурса выступят «Лента.ру», «Газета.Ru» и «Афиша».