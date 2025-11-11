На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Rambler&Co призвали развивать цифровой суверенитет

Топ-менеджер Rambler&Co Цыпер назвал цифровой суверенитет важным для индустрии
Пресс-служба Rambler&Co

В условиях стремительно меняющегося медиарынка вопрос цифрового суверенитета и формирования конкурентной среды для отечественного контента становится особенно актуальным. Об этом на заседании комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Участники мероприятия обсудили вопросы цифрового суверенитета, развития национальных медиаплатформ и поддержки отечественного контента. Цыпер выступил с докладом на тему «Суверенитет: как национальные медиахолдинги создают конкурентную среду и рынок для отечественного контента».

«Суверенитет в цифровой среде — это не «железный занавес», а способность создавать условия для равноправных, ответственных партнерств и конкурентных платформ, удерживающих внимание больших аудиторий», — подчеркнул Цыпер.

По его словам, инвестиции в контент — один из ключевых элементов информационного суверенитета, так как без сильных редакций, продюсерских центров и известных контентмейкеров невозможно выстроить устойчивый рынок.

«Сегодня важно поддерживать национальные медиаплатформы, которые продолжают работать в России и задают стандарты индустрии зачастую без преференций, на чисто рыночных условиях», — добавил Цыпер.

К обсуждению подключились также глава комиссии Алексей Гореславский, президент РСПП Александр Шохин, генеральный директор MAER Константин Майор, председатель правления Ассоциации, продюсер кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов, замглавы комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов, председатель комитета по маркетингу и цифровой рекламе общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Олег Лещук, глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов и ряд других экспертов.

Кроме того, на мероприятии были подняты вопросы о мерах поддержки отечественного контента, стандартах регулирования и взаимодействии государства и бизнеса в развитии национальной медиасферы.

