Сотрудница российского банка чуть не отдала мошенникам 20 млн рублей

В Саранске сотрудница банка чуть не отдала мошенникам 20 млн рублей
В Саранске 33-летняя работница банка чуть не стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось, когда женщине позвонил неизвестный, который представился якобы сотрудником налоговой инспекции. Аферист сообщил о неполной отчетности работодателя женщины за 2024 год. В дальнейшем с работницей банка связались лица, выдававшие себя за сотрудников портала «Госуслуг» и Центробанка. Злоумышленникам удалось убедить россиянку, что ее персональные данные похитили агенты иностранных спецслужб.

Следуя инструкциям преступников, женщина перевела на их счета более 2 млн рублей своих сбережений и заемных средств. Затем мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, убедил горожанку участвовать в «секретной операции» и изъять из банка 20 млн рублей. Получив деньги, она отправилась в Ульяновск, где при попытке внесения наличных в банкомат ее задержали полицейские.

Деньги изъяли и вернули в банк. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее в Саратовской области мошенники обманули мать участника СВО.

