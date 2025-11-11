«Думают задом наперед»: Миронов раскритиковал двукратный рост ставки по семейной ипотеке

Повышение ипотечной ставки для семей с одним ребенком до 10-12% заставит молодые пары откладывать рождение первенца. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Это идея Минфина, и она вполне в духе ведомства, которое между демографией и бюджетной экономией всегда выбирает второе. По сути, предлагается дать лишь мизерную «скидку» в 2% многодетным семьям. И подобная льгота совершенно не соответствует демографическому вкладу таких семей. Для семей с двумя детьми хотят оставить ставку 6%, а с одним ребенком — взвинтить вдвое, до 12%. Конечно, такой подход несет риски, что молодые семьи будут откладывать даже рождение первенцев! Хотя многодетная семья начинается именно с первого ребенка. И уже с первым ребенком надо иметь нормальные жилищные условия, чтобы решиться на второго и третьего. Но наши финансисты, как всегда, думают «задом наперед», — сказал он.

Миронов считает, что экономить нужно на доходах банков, а не на семьях.

«Нужно экономить не на семьях, а на субсидиях жирующим банкам! Для этого снижать и ключевую ставку ЦБ, и ставки по семейной ипотеке. В сентябре фракция «Справедливая Россия» обратилась в Минфин, мы предложили свой вариант дифференцированной ставки. Для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%, с двумя детьми — снизить до 4%, с тремя — до 2%. А если троих детей люди рожают до 35 лет, — это молодые многодетные семьи, — ставка должна быть 0%! При таком подходе действительно будет очевидно стремление государства поощрить рождаемость. А не просто в очередной раз урезать семейную ипотеку», — добавил он.

11 ноября глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что Государственная дума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. Он уточнил, что на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение ставки на уровне 6% для семей с двумя детьми и ее повышение до 10 или 12% для пар, где один ребенок. Аксаков добавил, что закон могут принять в этом году, а в следующем он вступит в силу.

Ранее в Госдуме заявили, что введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке «загонит людей в угол».