«Загоним людей в угол»: в Госдуме оценили идею о связи ставки по ипотеке с числом детей

Повышение ставки на семейную ипотеку для семей с одним ребенком до 10-12% не улучшит демографическую ситуацию, поскольку молодым семьям будет сложно решиться на первенца. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Снижение ставки до 4% — несомненно, отличное решение. Это даст возможность гораздо большему количеству семей улучшить жилищные условия. Особенно это важно именно для больших семей, чтобы у каждого ребенка была своя комната и достаточно места для учебы и комфортного времяпровождения. Однако повышение ставки для семей с одним ребенком, по моему мнению, не самая лучшая идея для нынешней демографической ситуации. Она поможет уже сформировавшимся семьям с детьми становиться «многодетными», но только тем, где первый ребенок уже есть и при условии «снижения ставки» на уже взятую ипотеку после рождения каждого последующего ребенка. А тем молодым семьям, где детей еще нет, решиться на первого будет гораздо сложнее», — сказал он.

Аксененко отметил, что большинство россиянок по статистике отказываются рожать из-за проблем с жильем, а повышение ставки «отрежет» возможность парам его купить. По словам депутата, многодетность начинается с первого ребенка, однако власти об этом «забыли».

«Именно молодые люди, которые еще не успели стать родителями, чаще всего говорят, что причиной их бездетности является отсутствие собственного жилья. Согласно данным Росстата, почти половина россиянок в возрасте 18—44 лет хотят иметь двоих детей. Еще примерно по 25% отвечают, что хотят одного и троих детей. Но при ответе на вопрос: «Как вы думаете, сколько детей у вас будет?» женщины чаще говорят, что детей вообще не будет или будет только один, поскольку для рождения ребенка нужен свой дом, который ее семье недоступен. И получается, повышая ставку по ипотеке для семей с первенцем, мы просто «отрезаем» им возможность вообще купить жилье. А значит — и завести последующих детей. Долгое время говорю о том, что жилье должно быть для семей с детьми доступным. При нынешних ценах это крайне тяжелый вопрос, а если еще и семейную ставку поднять, то вообще загоним людей в угол. Чтобы в семье появился второй и третий ребенок, должен сначала появиться первый, а об этом почему-то все как будто забыли», — подчеркнул он.

11 ноября глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что Государственная дума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. Он уточнил, что на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение ставки на уровне 6% для семей с двумя детьми и ее повышение до 10 или 12% для пар, где один ребенок. Аксаков добавил, что закон могут принять в этом году, а в следующем он вступит в силу.

Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году.