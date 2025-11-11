На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Загоним людей в угол»: в Госдуме оценили идею о связи ставки по ипотеке с числом детей

Депутат Аксененко не поддержал введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Повышение ставки на семейную ипотеку для семей с одним ребенком до 10-12% не улучшит демографическую ситуацию, поскольку молодым семьям будет сложно решиться на первенца. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Снижение ставки до 4% — несомненно, отличное решение. Это даст возможность гораздо большему количеству семей улучшить жилищные условия. Особенно это важно именно для больших семей, чтобы у каждого ребенка была своя комната и достаточно места для учебы и комфортного времяпровождения. Однако повышение ставки для семей с одним ребенком, по моему мнению, не самая лучшая идея для нынешней демографической ситуации. Она поможет уже сформировавшимся семьям с детьми становиться «многодетными», но только тем, где первый ребенок уже есть и при условии «снижения ставки» на уже взятую ипотеку после рождения каждого последующего ребенка. А тем молодым семьям, где детей еще нет, решиться на первого будет гораздо сложнее», — сказал он.

Аксененко отметил, что большинство россиянок по статистике отказываются рожать из-за проблем с жильем, а повышение ставки «отрежет» возможность парам его купить. По словам депутата, многодетность начинается с первого ребенка, однако власти об этом «забыли».

«Именно молодые люди, которые еще не успели стать родителями, чаще всего говорят, что причиной их бездетности является отсутствие собственного жилья. Согласно данным Росстата, почти половина россиянок в возрасте 18—44 лет хотят иметь двоих детей. Еще примерно по 25% отвечают, что хотят одного и троих детей. Но при ответе на вопрос: «Как вы думаете, сколько детей у вас будет?» женщины чаще говорят, что детей вообще не будет или будет только один, поскольку для рождения ребенка нужен свой дом, который ее семье недоступен. И получается, повышая ставку по ипотеке для семей с первенцем, мы просто «отрезаем» им возможность вообще купить жилье. А значит — и завести последующих детей. Долгое время говорю о том, что жилье должно быть для семей с детьми доступным. При нынешних ценах это крайне тяжелый вопрос, а если еще и семейную ставку поднять, то вообще загоним людей в угол. Чтобы в семье появился второй и третий ребенок, должен сначала появиться первый, а об этом почему-то все как будто забыли», — подчеркнул он.

11 ноября глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что Государственная дума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. Он уточнил, что на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение ставки на уровне 6% для семей с двумя детьми и ее повышение до 10 или 12% для пар, где один ребенок. Аксаков добавил, что закон могут принять в этом году, а в следующем он вступит в силу.

Ранее Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами