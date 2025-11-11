Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» поместили в камеру к игиловцам

Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» Сергея Кузнецова поместили в одну камеру со сторонниками движения ИГ (организация запрещена в России) (Исламское государство). Об этом пишет Би-Би-Си.

По данным британского телеканала, мужчина находится в тюрьме в Италии в исправительном заведении строгого режима. Туда он был помещен из-за того, что среди вменяемых ему преступлений числится терроризм. Кузнецова считают лидером группировки, подорвавшей «Северные потоки».

По словам Кузнецова, его содержат в плохих условиях, а охранники не дают ему возможности придерживаться вегетарианской диеты и не пропускают передачи с едой.

Сергей Кузнецов был задержан в Италии ночью 21 августа. Вопрос об его экстрадиции до сих пор не решен.

До этого ФРГ выдала ордер на арест семи предполагаемых участников подрыва «Северных потоков». Все они являются гражданами Украины. При этом российские спецслужбы считают версию о подрыве трубопровода «водолазами-любителями» смехотворной.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. Три из четырех ниток трубопроводов оказались повреждены.

Ранее на Западе посчитали, что Польша помогла Украине в побеге подозреваемого в подрыве Северных потоков.