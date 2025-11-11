В Госдуме открылась выставка «Традиционная Россия»

В Госдуме начала работу масштабная выставка «Традиционная Россия», посвященная этнокультурному наследию народов России. Об этом сообщает пресс-служба организаторов проекта.

Отмечается, что выставка представляет Россию как уникальное государство-цивилизацию, где живут и развиваются почти 200 народов. Экспозиция включает предметы быта, народные костюмы, музыкальные инструменты и украшения, характерные для всех федеральных округов страны. Особое внимание уделено архивным фотографиям, запечатлевшим аутентичные образы представителей различных народов России.

Одной из ключевых особенностей выставки является акцент на роль русского народа как государствообразующего этноса. По мнению организаторов, именно русский народ является гарантом сохранения национальной идентичности малых народов страны. На выставке представлено 16 мужских и женских русских костюмов, отражающих культурное многообразие регионов — от Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера.

«Это очень правильно организованная выставка. По ней отчетливо видна консолидирующая и государствообразующая роль русского народа — народа, вокруг которого вращаются разные этносы. При этом этносы развиваются, сохраняют свою самобытность. Вместе мы становимся большим русским народом, в этом наша сила», — отметила член СПЧ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов подчеркнул значимость выставки для понимания роли русского народа.

«Если мы посмотрим выставку, то основным народом в каждом округе, даже СКФО, является русский народ. Этот народ собирает вокруг себя все народы, он укрепляет их, является гарантом. Вместе с русским народом наша страна является мощнейшей страной. И это надо понимать. И эта выставка является документальным и научным подтверждением», — добавил он.

Организаторы считают, что мероприятие способствует укреплению межнационального согласия и демонстрирует единство народов России. Проект также подтверждает слова президента России Владимира Путина о государствообразующей роли русского народа.