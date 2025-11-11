На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд обязал террористов выплатить петербургскому метро 67 млн рублей

Суд постановил взыскать с террористов 67 млн рублей в пользу метро Петербурга
true
true
true
close
Global Look Press

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск метрополитена к осужденным по делу о теракте 2017 года. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Суд рассматривал ходатайство с мая и в итоге постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 67 млн рублей в пользу метрополитена.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. В результате взрыва самодельного устройства 15 человек спасти не удалось, еще 10 получили тяжелые травмы, десятки пассажиров были ранены.

Позже суд признал виновными 11 человек. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Наиболее суровое наказание — пожизненное лишение свободы — получил Аброр Азимов. Остальные участники получили сроки от 19 до 28 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима, а также штрафы от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее силовики пресекли теракт в учреждении ФСИН Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами