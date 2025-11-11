Суд обязал террористов выплатить петербургскому метро 67 млн рублей

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск метрополитена к осужденным по делу о теракте 2017 года. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Суд рассматривал ходатайство с мая и в итоге постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 67 млн рублей в пользу метрополитена.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. В результате взрыва самодельного устройства 15 человек спасти не удалось, еще 10 получили тяжелые травмы, десятки пассажиров были ранены.

Позже суд признал виновными 11 человек. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Наиболее суровое наказание — пожизненное лишение свободы — получил Аброр Азимов. Остальные участники получили сроки от 19 до 28 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима, а также штрафы от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

