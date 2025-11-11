На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны в закрытом режиме

РИА: суд в закрытом режиме рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны Павла Попова
Алексей Ерешко/РИА Новости

Суд рассмотрит дело бывшего заместителя главы министерства обороны России Павла Попова в закрытом режиме. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.

Уточняется, что об этом в начале процесса попросил прокурор.

В материалах дела содержится информация о служебной тайне в области обороны. Кроме того, в условиях проведения специальной военной операции открыто озвученные данные о личностях сотрудников Минобороны РФ, которые содержатся в деле, могут представлять террористическую угрозу.

«Ходатайство удовлетворить», — сказал судья.

Попова обвиняют по статьям о мошенничестве, получении взятки, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны РФ создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее стало известно, что уголовное дело экс-замминистра обороны России Попова насчитывает более 50 томов.

