В Следственном комитете рассмотрели версию с побегом Усольцевых в Таиланд

В Следственном комитете рассмотрели еще одну вероятную версию исчезновения Усольцевых в лесах Красноярского края — побег в Таиланд. Об этом пишет aif.ru.

Издание в своей публикации приводит интервью Усольцева 2015 года, в котором он рассуждал об экономике, жизни. В частности, высказывал идею о переезде в Таиланд дауншифтером.

«А не проще с деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?», — приводит портал фрагмент из интервью Усольцева.

Тем не менее, в Следственном комитете исключили эту версию из возможных и расследование проводится внутри региона, сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

До этого в Следственном комитете России рассказали, что по делу уже допросили свыше 60 человек. В ведомстве заявили, что официальной версией пропажи остается несчастный случай.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее у пропавшего в тайге бизнесмена нашли сына в США.