На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Следственном комитете рассмотрели версию с побегом Усольцевых в Таиланд

В Следственном комитете оценили возможность побега Усольцевых в Таиланд
true
true
true
close
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

В Следственном комитете рассмотрели еще одну вероятную версию исчезновения Усольцевых в лесах Красноярского края — побег в Таиланд. Об этом пишет aif.ru.

Издание в своей публикации приводит интервью Усольцева 2015 года, в котором он рассуждал об экономике, жизни. В частности, высказывал идею о переезде в Таиланд дауншифтером.

«А не проще с деньгами уехать в Таиланд и стать там дауншифтером?», — приводит портал фрагмент из интервью Усольцева.

Тем не менее, в Следственном комитете исключили эту версию из возможных и расследование проводится внутри региона, сообщила пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

До этого в Следственном комитете России рассказали, что по делу уже допросили свыше 60 человек. В ведомстве заявили, что официальной версией пропажи остается несчастный случай.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее у пропавшего в тайге бизнесмена нашли сына в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами