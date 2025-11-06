У Усольцевых нашли наследника в США

«АиФ»: сын пропавшего в тайге Сергея Усольцева живет в США под другой фамилией

Сын пропавшего в тайге бизнесмена Сергея Усольцева проживает и учится в США. Об этом пишет aif.ru.

Матвей Усольцев родился в 2008 году во время второго брака Сергея — с Людмилой Теплых. После развода женщина вышла замуж за американца и эмигрировала в США вместе с ребенком, который в другой стране сменил имя. Позднее Людмила родила в новом браке еще двоих детей. Известно, что сейчас ее сын от Усольцева учится в частной школе для мальчиков им. Святого Христофора.

Новый супруг Людмилы Теплых — протестантский проповедник, в 2000-е годы он занимался религиозной деятельностью в Железногорске, где он и познакомился с будущей женой.

После исчезновения Сергея Усольцева и его супруги Ирины вместе с пятилетней дочерью его сын никак не прокомментировал произошедшее публично. Журналисты отметили, что в социальных сетях его отец и его новая семья не входят в открытый список его «друзей».

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Подробности о поисках Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Известия» писали, что пропавший бизнесмен Усольцев был причастен к реализации программ США в России в 1990-е и 2000-е.