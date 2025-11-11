На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ростовская область укрепила позиции промышленного лидера юга России

Слюсарь: у Ростовской области серьезный потенциал для технологического лидерства
Ростовская область сохраняет статус одного из ведущих индустриальных регионов страны и опорной территории технологического развития юга России. Индекс промпроизводства в регионе за девять месяцев 2025 года составил 102,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Основу экономического роста области составляют области стратегического назначения — машиностроение, металлургия, химическая и нефтехимическая, текстильное производство. Регион занимает лидирующие позиции в стране по выпуску зерноуборочных комбайнов (более 70%), магистральных электровозов (свыше 50%), оборудования для ядерных реакторов (около 48%) и тракторов для сельского хозяйства (около 15%). Ведущее место в стране занимает донское вертолетостроение.

Развитие донской промышленности сопровождается реализацией крупных инвестиционных проектов, на данный момент их свыше 650, совокупный объем инвестиций составляет более 1 трлн рублей.

Также в области действует региональный фонд развития промышленности, в 2025 году он предоставил предприятиям 12 займов на сумму более 850 млрд рублей. Средства позволили в короткий срок выполнить модернизацию производств.

В особой экономической зоне области «Ростовская» на данный момент работают уже 11 резидентов, общий объем их инвестиций составляет более 6 млрд рублей. На площадке создаются новые рабочие места, развиваются экспортные направления и внедряются отечественные технологии.

Среди заметных событий сферы промышленности области в 2025 году — запуск производства полиамидных нитей, открытие нового завода по выпуску цинковых белил с инвестициями свыше 1,5 млрд рублей, а также начало выпуска современной снегоуборочной техники. Также Новочеркасский завод завершил испытания нового электровоза, полностью собранного из российских комплектующих.

Одновременно многие предприятия области продолжают модернизацию. В частности, ТАНТК им. Бериева приступил к программе ремоторизации самолетов Бе-200 на отечественные двигатели ПД-8.

Кроме того, особое внимание уделяется повышению технологического уровня производств.

«Тема технологического лидерства — одна из наиболее важных, которыми мы будем заниматься. У Ростовской области серьезный потенциал для его достижения. Импортозамещение для нас — это обеспечение безопасности, а технологическое лидерство — это стратегические горизонты, где мы можем использовать наши разработки, компетенции и технологии для укрепления лидерства в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на отраслевой стратегической сессии при обновлении Стратегии-2030.

