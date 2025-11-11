С Кибовского и его родственников просят взыскать имущество на 1 млрд рублей

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура в иске к Кибовскому просит взыскать имущество на 1 млрд рублей
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ подала иск против экс-руководителя департамента культуры Александра Кибовского, его близких и доверенных лиц, требуя конфискации имущества на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил информированный источник, знакомый с материалами дела.

В иске, направленном в Кунцевский суд Москвы, говорится, что официальный доход Кибовского за период с 2010 по 2024 год составил 165 млн рублей. Доход его супруги за тот же период составил 30 млн рублей. Дополнительно, семья получила 15,7 млн рублей от продажи автомобилей, квартиры в Мытищах и земельного участка с домом в Ярославской области. Таким образом, общий подтвержденный доход за 14 лет составил 211 млн рублей. Однако, как утверждают в прокуратуре, с целью сокрытия фактического финансового положения, которое не соответствовало официальным доходам, дорогостоящая недвижимость и транспортные средства регистрировались на родственников и доверенных лиц, не имевших достаточных финансовых средств для приобретения данного имущества.

Согласно результатам проверки, начиная с 2014 года Кибовский приобрел недвижимость и два автомобиля на общую сумму 226,7 млн рублей. В частности, речь идет о семи квартирах в Москве (включая объекты на Гоголевском и Осеннем бульварах) и Московской области стоимостью 195 млн рублей, которые были оформлены на супругу, ее отца и доверенное лицо. На этого же доверенного было зарегистрировано две иномарки, в том числе Maybach, общей стоимостью 29,4 млн рублей, а также два мотоцикла стоимостью 5 млн рублей. Кроме того, в 2017 и 2020 годах Кибовский передал в доверительное управление 28 млн рублей.

По данным прокуратуры, Кибовский и его семья также несли значительные расходы, связанные с покупкой имущества, ценных бумаг, предметов роскоши, одежды, оплатой коммунальных услуг и транспортных средств, а также туристических поездок, что указывает на несоответствие между доходами и расходами семьи.

Ранее в Дагестане экс-чиновника обвинили в получении многомиллионных взяток.

