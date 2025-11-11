Сумма маткапитала на второго ребенка может превысить 1 млн рублей

При сохранении текущих темпов индексации материнского капитала, уже в 2027 году выплата за второго ребенка может превысить 1 млн рублей. Такую оценку представила Алла Макаренцева, возглавляющая лабораторию исследований демографии, миграции и рынка труда в центре Президентской академии в интервью агентству ТАСС.

«Высока вероятность того, что сумма выплаты за второго ребенка перешагнет отметку в 1 миллион рублей к 2027 году. Индексация, запланированная на 2026 год (6,8%), хоть и приблизит выплату к этой сумме, но недостаточна для ее достижения. Таким образом, символический миллион станет реальностью, если власти сохранят действующие коэффициенты индексации и экономические условия не потребуют корректировки мер социальной поддержки», — пояснила Макаренцева.

Эксперт подчеркнула, что это событие станет важным психологическим и социальным сигналом, демонстрирующим постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми в условиях инфляционного давления.

