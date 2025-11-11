На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности грязной вытяжки на кухне

Доцент Золотарева: грязная вытяжка может привести к кишечным расстройствам
Shutterstock/FOTODOM

Кухонная вытяжная система, предназначенная для удаления продуктов горения и испарений, при отсутствии регулярного обслуживания сама становится источником серьезных биологических и химических угроз, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Внутренние поверхности вытяжки, включая вентилятор и фильтры, постепенно покрываются плотным слоем жира, который представляет собой идеальную питательную среду для развития широкого спектра микроорганизмов. Жировые отложения в вытяжках могут стать средой обитания для плесневых грибов, которые способны провоцировать аллергию и приступы бронхиальной астмы. Кроме того, на вытяжке могут поселиться бактерии, в том числе с образованием устойчивых биопленок. При выключенной вентиляции они попадают в пищу, оставленную на плите, что может привести к кишечным расстройствам», — объяснила она.

Помимо прямой микробиологической опасности, жировая пленка существенно снижает производительность вытяжки, повышая нагрузку на двигатель и способствуя его преждевременному выходу из строя. Снижение мощности вытяжки может приводить к кратковременному накоплению паров внутри помещения и неэффективной вентиляции.

«Вытяжку необходимо регулярно очищать от жира с помощью специальных средств, которые расщепляют и растворяют устойчивые загрязнения. Современные щелочные очистители на основе композиции ПАВ и комплексообразователей позволяют расщепить полимеризованный жир без механического абразивного воздействия. Не следует забывать об обязательном использовании средств индивидуальной защиты (маска и перчатки), а также тщательно смывать остатки средства с поверхности. Для поддержания удовлетворительного санитарно-технического состояния достаточно проводить обработку с периодичностью один раз в три-четыре недели в зависимости от интенсивности эксплуатации», — рекомендовала специалист.

Ранее выяснилось, что накипь в чайнике повышает счета за электроэнергию.

