Накипь в чайнике повышает счета за электроэнергию, предупредили россиян

Появление посторонних шумов при работе электрочайника часто может быть связано с формированием солевых отложений на нагревательном элементе и внутренних стенках прибора, хотя само по себе не является строгим диагностическим признаком, рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Гуськов.

По словам эксперта, минеральный слой создает на поверхности нагревателя микронеровности — центры нуклеации, на которых легче зарождаются пузырьки. Шум обусловлен преимущественно образованием и последующим конденсационным схлопыванием паровых пузырьков в более холодных слоях воды. Шероховатая накипь увеличивает число активных точек парообразования и делает кипение более неравномерным и громким.

«Например, некоторые исследования показывают, что шум кипения воды в чистом чайнике без накипи примерно на 5 дБ слабее, чем в чайнике с накипью. Это может показаться незначительным, но стоит помнить, что децибелы — логарифмическая шкала, поэтому на самом деле это весомая разница», — объяснил специалист.

Как рассказал Гуськов, теплопроводность карбонатных отложений существенно ниже, чем у материала нагревателя (обычно в 5–15 раз, в зависимости от состава и пористости), поэтому слой накипи действует как дополнительное термическое сопротивление.

«Это повышает температуру поверхности элемента по сравнению с чистым состоянием и замедляет передачу тепла воде. Эталонное энергопотребление, необходимое для доведения 1 литра воды до кипения, составляет примерно 0,10 кВт·ч; при выраженных отложениях расход может достигать 0,13–0,15 кВт·ч — величина прироста зависит от толщины и структуры накипи», — добавил он.

Термическое сопротивление накипи приводит не только к росту энергозатрат, но и к сокращению срока службы нагревателя, предупредил эксперт. Постоянная работа при повышенной температуре ускоряет его износ. Циклические термонапряжения и коррозионные процессы со временем могут инициировать микротрещины, повышая вероятность преждевременного выхода прибора из строя.

«Своевременное удаление минеральных отложений не только снижает шум, но и уменьшает потери энергии. Для чистки целесообразно прокипятить воду в чайнике с добавлением лимонной кислоты, дать раствору постоять, затем тщательно промыть прибор. Альтернативное решение — фильтрация воды перед ее кипячением, чтобы замедлить образование отложений. Профилактическую очистку разумно проводить, ориентируясь на фактическое нарастание налета», — рекомендовал он.

Если после полной очистки электрочайника излишний шум сохраняется, это может указывать на дефекты нагревателя — например, микротрещины корпуса или нарушения герметизации; такие случаи требуют профессиональной диагностики.

