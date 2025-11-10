В Подмосковье стартовал образовательный семинар для ветеранов проекта «Твой герой»

Ветеранов СВО обучат в Подмосковье наставничеству для работы с молодежью

В подмосковном лагере «Искра» с 10 по 14 ноября проводится образовательный семинар для 100 ветеранов боевых действий и участников всероссийского проекта служения «Твой герой». Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Как отмечают организаторы, мероприятие направлено на развитие навыков, необходимых для работы с молодежью в качестве наставников.

«Этот проект – двусторонняя работа. Мы не только помогаем ветеранам найти новую, глубоко осмысленную миссию в мирной жизни, но и даем стране доступ к ценному ресурсу – духовному и нравственному опыту ее защитников. Здесь рождается сообщество наставников, готовых вести за собой молодое поколение», — отметила директор «Роспатриотцентра» Росмолодежи Елена Беликова.

Программа семинара рассчитана на пять дней и сочетает теорию с практикой. Особое внимание уделяется развитию навыков коммуникации. Участники учатся выступать публично, формировать личный бренд и работать со стрессом.

«Здесь рождается сообщество сильных духом людей, готовых делиться своим мужеством. Я знаю по себе, как непросто вернуться, когда кажется, что душа осталась на поле боя. Наша задача – показать каждому герою, что его служение Родине не закончилось, а лишь вышло на новый уровень. Ветеран, прошедший войну, – это человек, чья преданность Отчизне непоколебима», — отметил проекта «Твой герой», участник СВО Алиас Авидзба.

Помимо лекций, запланированы открытые диалоги с лидерами мнений в рамках сессии «Долг, Честь, Страна» и культурные мероприятия. Партнеры проекта, включая «Группу МИР», представят медицинскую технику для бойцов и организуют тематические площадки. Участники также посетят музей Великой Отечественной войны на территории лагеря.

На семинаре планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным фондом защиты детского зрения и «Роспатриотцентром» Росмолодежи. Итогом мероприятия станет разработка концепции развития проекта «Твой герой» до 2030 года.

Напомним, проект «Твой герой» направлен на социальную адаптацию и профессиональную интеграцию ветеранов через их вовлечение в патриотическое воспитание. С 2025 года он стал частью федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».